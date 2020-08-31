Türkiye'den Rusya'ya Libya ve Suriye ziyareti

Türk Dışişleri'nden bir heyet Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyeti, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecek.