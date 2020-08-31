BIST 1.102
DOLAR 7,36
EURO 8,76
ALTIN 464,71
HABER /  GÜNCEL

Ne maske ne mesafe! Yalova'da golf kulübündeki halaylı düğüne ceza yağdı

YALOVA'da polis ekiplerinin golf kulübünde düzenlenen bir düğüne gerçekleştirdiği denetimde davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle düğün ve iş yeri sahibine toplamda 6 bin 378 lira para cezası kesildi.

Abone ol

Yalova’da polis ekipleri, ihbar üzerine bir golf kulübünde düzenlenen düğün törenini denetime gitti. Kulübe gelen ekipler, yaklaşık 40 kişilik grubun maske ve mesafe kuralına uymadığını ve el ele tutuşup, halay çektiğini gördü.

Polis ekiplerince, davetlilere koronavirüs tedbirleri anlatıldı. Düğünde kurallara uyulmaması nedeniyle düğün sahibi ve iş yeri sahibine, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 189’ar TL’den toplamda 6 bin 378 TL ceza kesildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Çelik'ten Yunanistan'a Meis Adası tepkisi: Korsanlar silah doğrultmak akılsızlıktır
Osman Müftüoğlu peşin peşin uyardı: İşaretler tehdit ediyor İlk günleri arayacağız
Yeni eğitim-öğretim yılı 'uzaktan' başladı! İlk zili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çaldı
Muharrem İnce yola çıkıyor! 'Memleket Haraketi' otobüsü hazırlandı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda 'ihale' oyunu seni Şırnak’ın en zengini yapacağım
Cihat Yaycı Paşa'dan dikkat çeken 'Meis Adası' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta amca çocukları arasındaki kavgada silahlar patladı 2 ölü 4 yaralı
Etil alkolde gümrük vergisi indirimi kaldırıldı! Kolonya ve dezenfektanda kullanılıyor
İzmir'de vicdansız sürücü yaşlı adama çarpıp kaçtı
Türk yazılımcılar geliştirdikleri programla Microsoft'a rakip oldu
Muğla'da Rus turist garson kadına cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı
Denizli'de karantinadan kaçan kişi otogarda yakalandı
Yorumlar