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Türkiye, kamu hastanelerini güçlendirmek için 70 milyon euro kredi aldı

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) kamu hastanelerinin koronavirüs salgınına karşı güçlendirilmesi için Türkiye'ye 70 milyon euro kredi verilmesine onay verdi.

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Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de kamu hastanelerinin koronavirüs salgınına karşı güçlendirilmesi için 70 milyon euro'luk kredi verileceği belirtildi. 

Tıbbi ekipman alımı projesi

Daha önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) da finansman alan, İstanbul ve ülkenin geri kalanındaki pandemi hastanelerine tıbbi ekipman alımı projesi için kullanılacak.

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