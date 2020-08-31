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Kars'ta amca çocukları arasındaki kavgada silahlar patladı 2 ölü 4 yaralı

KARS'ta husumetli amca çocukları arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Akören köyünde husumetli amca çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavga dönüşmesi üzerine İ.S. (35) ve H.S. (36) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada, aile fertlerinden A.S. ve Ö.S. ağır, G.S. ve H.İ.S. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi aldı.

İ.S. ve H.S'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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