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Etil alkolde gümrük vergisi indirimi kaldırıldı! Kolonya ve dezenfektanda kullanılıyor

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol, indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesinden çıkarıldı.

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Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol ithalatına uygulanan yüzde 10 gümrük vergisi, 25 Mart 2020 tarihinde sıfırlanmıştı.

Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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