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İzmir'de vicdansız sürücü yaşlı adama çarpıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de İsmail Narin (73), bindiği motosikletin üzerinde can verdi. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobile ait plaka bulması sonucu kaçan sürücüyü aramaya koyuldu. Yaşlı adama yardım etmek yerine kaçan C.F., gözaltına alındı.

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Olay, Tire ilçesine bağlı Boynuyoğun köyü yakınlarında meydana geldi. İsmail Narin, motosikletiyle ova yolunda seyir halindeydi. Bu esnada iddiaya göre başka bir otomobil İsmail Narin’in kullandığı motosiklete çarparak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma, olay yerinde bir başka otomobile ait plaka ve parçalar buldu. Olayla ilgili derhal harekete geçen Tire İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yerindeki bulgulardan yola çıkarak çarpıp kaçan sürücünün C.F. olduğunu tespit etti.

Jandarma, ulaştığı sorumlu sürücüyü gözaltına aldı

Kazadan birkaç saat sonra İsmail Narin’e çarparak ölümüne sebep olduğu iddia edilen C.F. isimli otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü genel muayene ve alkol kontrolü için Tire Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

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