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New York'ta metroda tecavüz girişimi! Diğer yolcular müdahale etti

ABD’nin New York kentindeki metro istasyonunda bir kişi, 25 yaşındaki bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. New York polisi video ve fotoğraflarını yayınladığı zanlıyı kısa sürede yakaladı.

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ABD'de korkunç bir olay daha kayda geçti. New York kentinin Manhattan bölgesinde bir metroda geçtiğimiz Cumartesi gün bir kişi metroya binmeyi bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu.

Kadına saldıran adama istasyonda bulunan diğer yolcular müdahale etti. Zanlı ise kısa süre sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Yüz tanıma sistemi ile yakalandı
Tecavüz girişiminde bulunan zanlının kimliği Jose Reyes olarak açıklanırken, New York polis şefi Rodney Harrison yaptığı açıklamada zanlının yüz tanıma programı sayesinde 23. bölgede yakalanarak tutuklandığını duyurdu. Harrison, zanlının kadını çevredekilerin bağırması ve müdahalesi ile bırakarak kaçtığını ifade etti. 31 yaşındaki Reyes'in kısa sürede yakalandığını aktaran polis şefi Harrison, olay yerinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin zanlının bulunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

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