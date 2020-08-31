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İstanbul'da kalpleri ısıtan görüntü: Hastaneye giden adamı bir an olsun yalnız bırakmadı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da yaşayan Cengiz Çakır, migren ağrısı sebebiyle hastaneye gitti. Yaklaşık 6 saat hastanede kalan Çakır'ı, hastanenin kedisi bir dakika yalnız bırakmadı. Tomografiye, MR'a götürülürken dahi kedinin peşinden geldiğini belirten Çakır, 'Aramızda bir gönül bağı oluştu' dedi.

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Migren hastası Cengiz Çakır, geçtiğimiz günlerde Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Tedavi gördüğü süre içerisinde hastane çevresinde yaşayan ve çalışanların da tanıdığı kedi, Çakır'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi boyunca Çakır'ın kucağında duran kedinin o anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İzleyenlerin içini ısıtan o görüntülerde kedi, sedyede yatan Çakır'ın kucağından bir an olsun ayrılmadığı, kolunu ve yüzünü yaladığı görülüyor. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Çakır, daha sonra kediyi görmek için hastaneye ziyarete gitti.

"Yaklaşık 6 saat burada kaldım. Yanımdan bir an olsun ayrılmadı"

Tedavi için geldiği hastanede böyle bir durumla karşılaşan ve kendisi de kedi sahibi olan Cengiz Çakır, "Ataklı migren ağrıları yaşıyorum. O gün arkadaşlarım beni Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdiler. Beni müşahede altına aldılar. Yaklaşık 6 saat burada kaldım. Yanımdan bir an olsun ayrılmadı. Ataklı migrenim çok şiddetli geçiyor. Ben o anda bağırıyordum. Onu görünce bir nebze olsun acıların hafifledi. Yarı baygın haldeydim o halde onu sevmeye çalışmışım. Doktor ve hemşireler hastane ortamı olduğu için çıkarılmasını istemişler ama yine de yanımdan ayrılmamış " dedi.

Hastane çalışanlarını da şaşırtan olay karşısından kediye karşı bir gönül bağının oluştuğunu söyleyen Çakır, "Akşam 23.00 gibi geldim, sabah saat 05.30 sıralarında çıkış yaptım. O saate kadar yanımdan ayrılmadı. Tomografiye, MR'a götürdüler peşimden geldi. Güvenliklerle görüşüp sahiplenmek istiyorum aramızda bir gönül bağı oluştu" diye konuştu.

Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını isteyen Çakır, "Kedilerin ne kadar merhametli, insanlara karşı duyarlı olduğunu bir kez daha gördüm. Hiç kimsenin onların yemek kabına, su kabına dokunmasını istemem. Onların dilleri yok ama kalpleri olduğunu unutmayalım" ifadeleri kullandı.

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