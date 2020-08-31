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Yunanistan Sakız Adası'na 26 Türk vatandaşı demir attı: Siyasi iltica talebinde bulundular

YUNANİSTAN Sahil Güvenliği, 26 Türk vatandaşının balıkçı teknesiyle Sakız Adası'na ulaştığını paylaştı. Sakız Adası'na kaçan grupların siyasi iltica (sığınma) talebinde bulundukları öne sürüldü.

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Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacı grubunun, Cumartesi günü kıyıya yaklaşırken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. Yerel haber sitesi politischios.gr'nin haberine göre;

Türk vatandaşları 'Türkiye'de zulüm gördüklerini' söyleyerek Yunanistan'a siyasi iltica talebinde bulundu.

Balıkçı teknesindeki iki yolcunun adaya yaklaşırken kurtarma operasyonu düzenlenmesi için teknede iki delik açtığı ve bu iki kişinin daha sonra gözaltına alındığı bildirildi. AFP'nin haberine göre; grup koronavirüs testinden geçtikten sonra Lefkonia'daki karantina merkezine götürüldü.

Üç hafta önce de 23 Türk vatandaşı sığınmacı ulaşmıştı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çoğu kamu çalışanı ve askeri personel olan çok sayıda Türk vatandaşı Yunan Adaları'na kaçmış veya ülkeye karadan, Meriç Nehri'nden yasa dışı yollarla girmişti. Türk ve Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan'a kaçanların arasında FETÖ mensuplarının bulunduğu belirtilmişti. Üç hafta önce 23 Türk vatandaşı sığınmacıyı taşıyan bir tekne daha Sakız Adası'na ulaşmıştı.

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