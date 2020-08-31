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Hemşireye tecavüz edeceğini açıkça yazdı! Hem de bakanı etiketleyerek

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sağlık personellerine aşure yollaması sosyal medyada gündem oldu. S. Kaan Altınok isimli hesap ise aşure isteyen hemşireyi tecavüz etmekle tehdit etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sağlık personellerine aşure yollaması sosyal medyada gündem oldu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra Hemşire, Mansur Yavaş'tan bir tabak aşure istedi. Büşra Hemşire, Yavaş'ın paylaşımının altına, "Başkanım bana bi tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim" dedi. Mesaja olumlu yanıt veren Mansur Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, Senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Hemşireye açıkça tecavüz edeceğini yazdı

Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü ve Onursal üyesi Beyza Tufan, Büşra Hemşire ile Mansur Yavaş'ın sosyal medyadaki diyaloğuna gelen ahlaksız mesajı paylaştı. 

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