Fay Yasası ile 100 bin bina taşınacak! 18 ilde 80 ilçe risk altında

Yakında Meclis'e sunulması planlanan 'Fay Yasası' kapsamında fay hatları üzerine yapılan binaların dönüştürülmesi ve daha güvenli bölgelere taşınması gündemde. Yapılan bir araştırmaya göre 18 şehirde 100 bin bina fay hattı üzerinde bulunuyor.

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Doğal afetlere karşı Fay Yasası geliyor. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldığı Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu'nun düzenlediği toplantının ardından bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğuna ilişkin ortak fikir çıktı.

Karar sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasal düzenleme için çalışma ekibinin oluşturulduğunu kaydetti. Her biri alanında uzman deneyimli isimlerin oluşturduğu çalışma grubunun hazırlayacağı taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sunulacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, afet riskini en aza indirmek ve fay hattı geçen kentlerde, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gündeme gelen 'Fay Yasası' ile fay hatları üzerinde gerçekleşen yapılaşmaların önüne geçilmesi, mevcutta var olanların ise kentsel dönüşümle yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere taşınması planlanıyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından en son hazırlanan Türkiye Diri fay Haritası'na göre ise ülke genelinde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 486 diri fay veya fay segmenti bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre büyük deprem üretme potansiyeli bulunan diri fayların yerleşim yerlerine olan uzaklıklarına bakıldığında da 18 ilin merkezi, 80'i aşkın ilçe ve 502 köy fay hatları üzerinde yer alıyor.

Fay hatlarının geçtiği 18 il ise Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl olarak öne çıkıyor.

100 bin bina bulunuyor

Fay hatları üzerinde yer alan söz konusu il merkezleri, ilçe ve köylerdeki yapılaşma oranına bakıldığında bugün gündeme gelen Fay Yasası'nın ne denli önemli olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Aynı araştırma kapsamında fay hatları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde 100 bin binanın bulunduğu kaydediliyor.

Dönüşümde öncelik verilecek

Henüz çerçevesinin tam olarak netleşmediği yasal düzenlemeyle kentsel dönüşüm çalışmalarında fay hatları üzerinde bulunan yerleşim yerlerine öncelik verilmesi gündemde. 11. Kalkınma Planı'nda da her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirilmesi, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sisteminin uygulanması ve fay hatlarına yakın yerlere dönüşümde öncelik verilmesi yer almıştı.

İmar planları değişecek

Yasal düzenlemeyle fay hatlarına yönelik yapılmış binaların yıkılıp daha güvenli bir bölgeye taşınması da planlanıyor. Öte yandan belediyelerin bu alanlar için inşaat izni verilmesinin önüne geçilmesi için de imar planlarında kalıcı düzenlemeler yapılması ve hiçbir şekilde bu alanlara yapım izni verilmeyerek verilenlerin ise düzenleme kapsamında yıkılması öngörülüyor.

Faya yakın 19 ilçe!

Büyük depremlerden birinin beklendiği mega kent İstanbul'un en büyük şansı şehir merkezinden fay geçmemesi. Tabi bu durum olası depremde İstanbul'un zarar görmeyeceği anlamına da gelmiyor. Uzmanlara göre; İstanbul genelinde 400 bin bina risk altında ve büyük bir depremde 30 binin yıkılabileceği öngörülüyor.