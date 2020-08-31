Koronavirüsü yenen hastadan ibretlik sözler: Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz

İnsanlar hayatını kaybediyor bu hastalık yüzünden. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor. İnsanlar 'Bana bir şey' olmaz diyor ama biz tedbir almamıza rağmen bir şey oldu. Çok ciddi şeyler oldu. Ekranda gördüğümüz, irkildiğimiz yoğun bakımı yaşadık. Entübeyi yaşadık ve plazmaya düştük. Son aşamaya geldik ama mucize bir şekilde kurtulduk" diye konuştu.