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Nestle'den 2,6 milyar dolarlık satın alma

İSVİÇRE'li Nestle, fıstık alerjisi tedavisi üreticisi ABD'li Aimmune Therapeutics 2,6 milyar dolara satın alıyor.

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Dünyanın önde gelen gıda şirketlerinden Nestle, milyar dolarlık satın alma gerçekleştiriyor.

İsviçreli şirket fıstık alerjisi tedavisi üreticisi ABD'li Aimmune Therapeutics 2,6 milyar dolara satın alıyor.

Nestle, şirketin yüzde 74,4'ünü satın almak için hisse başına 34,50 dolarlık teklifte bulundu.

Dünya genelinde 240 milyondan fazla insan gıda alerjisinden etkileniyor. Fıstık alerjisi de en çok görülenlerin başında geliyor.

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