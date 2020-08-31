FSB'den operasyon! IŞİD için para toplayan bir grubu yakaladı

RUSYA Federal Güvenlik Servisi (FSB) gerçekleştirdiği özel operasyonla IŞİD militanları için para toplayan 6 kişilik grubu yakaladı.

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FSB, Rusya’nın başkenti Moskova, Moskova bölgesi, Dağıstan, Krasnodar bölgesi ve Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda IŞİD militanları için para toplayan 6 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin iletişim araçları ve ödeme sistemleri ele geçirildi. Soruşturmaya göre, söz konusu 6 kişi Suriye’deki militanları finanse etmekten yargılanan bir suç örgütü ile bağlantılı.

50 bin TL para topladılar

2016’dan Temmuz 2017’ye kadar aktif olan grubun bu süre zarfında 500 bin rubleden (50 bin TL) fazla para topladığı düşünülüyor.

Konuyla ilgili teröre destek vermek başlığıyla cezai dava başlatıldı.