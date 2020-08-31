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Radamel Falcao'dan bomba transfer çağrısı: Come Juan

Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, millli takımdan takım arkadaşı Juan Cuadrado'ya sosyal medyadan çağrı yaptı. Falcao, Juventus formasını terleten arkadaşına 'Come Juan' (Gel Juan) ifadesinde bulundu.

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Bu sezon Süper Lig’de transfer konusunda en durgun takımlardan biri olan Galatasaray’da devreye Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao girdi. Golcü futbolcu sosyal medya hesabından, İtalyan devi Juventus’ta oynayan vatandaşı Juan Cuadrado’ya transfer çağrısı yaptı.

Antrenmanda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yıldız oyuncuya Cuadrado’dan cevap geldi ve bunun üzerinde de Falcao, “Come Juan” (Gel Juan) şeklinde bir mesaj yolladı. Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado’ya “Come to Galatasaray” mesajları yollanmaya başlandı.

Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Cuadrado, İtalyan ekibinin değişmez isimleri arasında yer alıyor.

Futbol Cuadrado'nun her şeyi

Futbol dünyasında çoğu yıldızın dramatik bir hayat hikayesi vardır. Cuadrado’nun bunlardan en öne çıkanlarından. Cuadrado henüz 4 yaşındayken hayatın tüm zorlukları ile baş başa kaldı. Necocli köyünde hayat hiç kolay değildi, Kolombiya’nın bu bölgesi ülkede 60 yıldır süren silahlı çatışmaların ağır yaralarını yaşayan bir yerdi.

Babasını küçük yaşta kaybettti

Yıldız isim doğduğu günden sonra silah sesi duyduğunda yatağın altına kaçması gerekli olduğunu biliyordu. Yine silah seslerinin duyulduğu günde annesi Marcela’nın ağlamasında babası Guillermo’nun öldüğünü anlamıştı. İşte yıldız isim o günlerden sonra daha iyi olması için hep 2 motivasyon buldu kendinde. İlki 4 yaşındayken hayata veda eden babasının hatırı ikincisi ise annesine bakmak , korumak ve iyileştirmek.

Öte yandan Cuadrado sağ ayağını etkili kullanırken kanatlarda ve forvette de görev yapabiliyor.

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Our team arrived first @jimmydurmaz @ryanhenkdonk

Falcao (@falcao)'in paylaştığı bir gönderi ()

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