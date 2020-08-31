NBA'de Marcus Morris'ten Luka Doncic'e sert faul! Parkede ortalık karıştı
NBA'de Marcus Morris'in Luka Doncic'e yaptığı sert faul, mücadelede iz bıraktı. Morris, Doncic'in kafasına vurunca ortalık kızıştı. Doncic'i takım arkadaşları zor sakinleştirirken Morris faulu sonra oyundan atıldı. İşte o anlar.
Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers, NBA Batı Konferansı ilk tur altıncı maçında parke mücadelesi verdi. Kıran kırana geçen maça Clippers'tan Marcus Morris'in Dallas'ın yıldızı Luka Doncic'e yaptığı faul damga vurdu.
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İlk çeyreğin son dakikasında Marcus Morris, pota altından sayı bulmaya çalışan Doncic'in kafasına vurarak rakibine sert bir faul yaptı.
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Doncic bu darbe sonrası kendini yerde buldu. Aldığı darbenin etkisiyle sinirlenen yıldız isim, rakibinin üzerine yürümek istedi fakat Sloven basketbolcuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
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Yaptığı faul oyundan atılmasına sebep verdi
Morris ise sportmenlik dışı yaptığı bu hareketinin ardından oyundan atıldı.
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