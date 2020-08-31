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Pes dedirten görüntü! Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yasaklanan düğün konvoylarının önüne geçilemiyor.

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 Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınını önlemek amacıyla düğünlere 1 saat sınırlaması getirilirken, konvoylar ise yasaklandı. Yasağa ve salgının bulaş riskine rağmen düğün konvoyları yapılmaya devam ediliyor.

Merkez Bağlar ilçesinde, dün akşam onlarca aracın yer aldığı düğün konvoyu görüntülendi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, konvoydan inenlerin maske, sosyal mesafe kurullarını hiçe sayıp, halay çektikleri anlar yer aldı.

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