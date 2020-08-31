Kilis’te yükseliş sürüyor! 62 mahallede koronavirüs vakası var

KİLİS’te, koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Kentte salgının başlangıcından bu yana 2 bin 70 vakaya rastlanırken 24 kişi de hayatını kaybetti.

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Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Bugün itibariyle 2 bin 70 vakaya ulaşılırken, 24 kişi hayatını kaybetti.

Kilis Devlet Hastanesinde 15 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 3 kişi ise entübe durumunda, yapılan bütün uyarılara ve uygulamalara rağmen her geçen gün vaka sayısında artış yaşanıyor.

62 mahallede vaka var

75 mahalleden sadece 13’ünde korona virüs vakasına rastlanmazken, 62 mahallede korona virüs vakasına rastlandı. Bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kurullarına uymadıkları, maske takmadıkları kentte gözleniyor.