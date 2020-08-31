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Meral Akşener Muharrem Ayı iftarı programına katıldı Hz Ali yorumu dikkat çekti

Muharrem Ayı iftarı programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rumeli göçmeni olduğu halde ailesinde de Ali ve Hüseyin isimlerinin çok olduğunu söyledi.

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İyi Parti lideri Meral Akşener, Muharrem Ayı İftarı programına katıldı.

Akşener programda yaptığı konuşmada, bu yıl Muharrem aynın aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesinin bir tevafuk olduğunu belirterek, "30 Ağustos’u olması gerektiği gibi kutlayamadığımız için içimiz kırık." dedi. Akşener, Hz. Ali için ise, "Mertliğin sembolü" ifadesini kullandı.

"Bizim ailede de Hüseyin, Ali isimleri çok var'' 

Akşener, konuşmasında şunları söyledi:

“Helal lokmanızı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Ailemizde Hüseyin, Ali ve Fatma ismi çoktur. Anneme sormuştum niye bu kadar çok Ali, Hasan, Hüseyin ismi var? Demişti ki bana; Hz. Ali Efendimiz için mertliğin sembolüdür, Hz. Hüseyin Efendimiz için de acının sembolüdür, acı esnasında dirayetin sembolüdür. Çok küçüktüm böyle kafamda yer etti. "

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