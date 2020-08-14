Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener İzmit'te cami temeli attı
Millet İttifak'ın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti'nin liderleri muhafazakar seçmenin oylarını almak için ortak çalışmalarına devam ediyor.. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener İzmit'te cami temeli attı. İki lider burada açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Alanı otoparkında gerçekleştirilen İzmit Belediyesi Araç Tanıtım ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. İki liderin katıldığı törende Ambarlı Mahallesi Tepeköy Camisi'nin inşaatının temeli de atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, törende gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Akşener, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçildi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Fatma başkanın tercih edilmesi kendisinin ferasetidir. Görüyorum ki, İzmitliler size teşekkür ediyor." dedi.
Akşener açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi;
Ben İzmit'in bir köyünde doğdum. Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Siyasi hayatıma da 1994 seçimlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile başladım. O adaylık beni bugün karşınıza getirdi. İYİ Parti'nin genel başkanı olarak sizlere hitap ediyorum.
Ben 1960 ihtilalinden sonra, babası Türkeşçi olmuş, ağabeyi 1980 ihtilaline kadar Kocaeli MHP İl Başkanı olan, babasının ailesi İnönücü, anasının ailesi Demokrat Partili olan bir ailenin kızıyım.