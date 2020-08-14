Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener İzmit'te cami temeli attı

Akşener açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi;

Ben İzmit'in bir köyünde doğdum. Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Siyasi hayatıma da 1994 seçimlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile başladım. O adaylık beni bugün karşınıza getirdi. İYİ Parti'nin genel başkanı olarak sizlere hitap ediyorum.