Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme rakamlarıyla ilgili flaş açıklama

TÜRKİYE ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme rakamlarıyla ilgili ne dedi?

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Türkiye ikinci çeyrekte 9.9 küçüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk" dedi. Hazine Bakanı Berat Albayrak, ikinci çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

- Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.

- Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz.