Newcastle United'dan Marcao için 17 milyon euro

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Ada’ya transferi millî takım kriterine takılan Marcao için 17 milyon avroyu gözden çıkardı.

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Galatasaray, orta saha bölgesine yapmak istediği takviyeler için Belhanda ve Babel’i satmaya uğraşırken, İngiltere’den gelen haber heyecan oluşturdu.

Newcastle United’a yakınlığı ile bilinen Magpie Media’nin haberine göre Ada ekibi, sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Marcao’yu gözüne kestirdi. Galatasaray’ın 4 milyon avro bonservis ile renklerine kattığı 24 yaşındaki savunmacı için kararlı olan Newcastle ciddi bedeller ödemeye hazır.

Çünkü Marcao’nun İngiltere’ye transferi için millî takım kriteri uymuyor. Ada ekibi ise bonservis bedeliyle buna çözüm düşünüyor. Kurallara göre Newcastle, Marcao için en az 11,2 milyon avro bonservis 3,23 milyon avro da yıllık ücret ödemek durumunda.

Galatasaray 20 milyon euro istiyor

Ancak bu konuda ‘tok satıcı’ rolündeki Mustafa Cengiz yönetiminin beklentisi ise 20 milyon avro civarında. Premier Lig ekibi o kadar yüksek rakamlara çıkar mı bilinmez ama bu hafta konunun netleşmesi bekleniyor. Ayrıca Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas’ın da Aslan için hazırda beklemesi dikkat çekiyor.