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Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 37 milyonu aştı

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında, toplam vaka sayısı 25 milyonun üzerine çıktı. Küresel bir salgın haline dönüşen virüs, Mart ayından itibaren tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini sürdürüyor.

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Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor. Ajans Press’in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, koronavirüs ile alakalı yazılı basında 1 milyon 127 bin, online mecralarda 35 milyon 201 bin, TV kanallarında ise 1 milyon 611 bin haber çıkışı tespit edildi.

Güncel verilere göre dünyadaki Covid-19’lu toplam vaka sayısı 25 milyon bandını aştı. Türkiye ise dünyada en çok vaka görülen 18'inci ülke oldu. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülkeler ise ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Peru olarak sıralandı.

Son bir ay içerisinde koronavirüs haberleri içerisinde en fazla yansıma bulan kelimeler ise; evlilik, düğün, nişan, sosyal mesafe, aşı, maske, ikinci dalga ve ağır hasta oldu.

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