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Bilecik'te 45 dakikalık yaşam savaşı! Bankta otururken kalp krizi geçirdi

Demirören Haber Ajansı

BİLECİK'te Şakir Kalaycı (51), oturduğu bankta kalp krizi geçirip hareketsiz kaldı. Bölgeye ihbarla ulaşan sağlık ekiplerinin 45 dakikalık çabası yanıt verdi. Dakikalar sonra kalbi çalıştırılan adam, hastaneye kaldırıldı.

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Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, Şakir Kalaycı’nın bank üzerinde hareketsiz olarak durduğunu fark etti.

Yaptıkları kontrolde Kalaycı’nın kalbinin durduğunu fark eden zabıta ekipleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede caddeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kalaycı’yı yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalaycı tedaviye alındı. 

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