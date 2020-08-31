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Suriye'de rejim lideri Beşşar Esed yeni kabineyi onayladı! 27 bakan değişti

SURİYE'de rejim lideri Beşşar Esed, ülkenin yeni kabinesini onayladı. Dışişleri ve Savunma Bakanları yerlerinde kalırken diğer 27 bakan değişti.

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Suriye'de rejim lideri Beşar Esed, yeni kabineyi onayladı. Kurulan yeni rejim hükümetinde başbakanlığı Hüseyin Arnus yapacak

Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüb'ün koltuklarını koruduğu rejim hükümetimde, iki kadın bakan görev aldı. Muhammed Halid Rahmun ise İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

İki bakanlığa asker kökenli isimler

Suriye'deki rejim kabinesinde görev değişikliği olan diğer bakanlıklar arasında, İletişim ve Teknoloji Bakanı İyad Hatib, Adalet Bakanı Ahmed Sayyid, Maliye Bakanı Kinan Yaği ve Ulaştırma Bakanı Zuheyr Hazim oldu. Rejim hükümetinde Savunma ve İçişleri Bakanlığı’na atanan isimler asker kökenli olduğu görüldü.

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