Zihinsel engelli kıza cinsel saldırı sanığından skandal savunma: Engelli olduğunu bilmiyordum

ANTALYA'da, aynı otelde çalıştığı yüzde 60 zihinsel engelli kıza cinsel saldırıda bulunarak, hamile kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Mustafa Kaya'nın ifadesi pes dedirtti.

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Cinsel saldırı olayı iddiaya göre, Serik ilçesindeki bir otelde yaşandı. Mustafa Kaya, kendisiyle aynı otelde, engelli kontenjanından çalışan yüzde 60 zihinsel engelli G.K.'ya temizlik malzemelerinin bulunduğu odada cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırılarını daha sonra da sürdüren Kaya, yine iddiaya göre G.K.'ye cep telefonu aldı.

G.K., geçen yıl Kasım ayında işten ayrıldı. Ancak Mustafa Kaya, genç kıza, aracıyla götürdüğü boş arazide cinsel saldırıda bulunmaya devam etti.

30 yıla kadar hapis istemiyle dava

Bir süre sonra kızlarının davranışlarından şüphelenen anne-baba, G.K.'yı hastaneye götürdü. Burada genç kızın 5 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. G.K.'nin anlatımları üzerine Mustafa Kaya, gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanan Kaya hakkında, 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘Engelli olduğunu bilmiyordum’

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Kaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mustafa Kaya, suçlamaları kabul etmeyerek, G.K. ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu ve genç kızın engelli olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Kaya, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.