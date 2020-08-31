Son dakika AB'den yeni bir Türkiye açıklaması! D. Akdeniz gerilimine ilişkin aynı sözler

AB, uzun süredir gündemde olan Doğu Akdeniz'de gerilimi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. AB, Türkiye'ye diyalog çağrısı yaparken, Akdeniz'de tek taraflı adımlar atıp, her hamlesini Türkiye'yi tahrik etmeye yönelik yapan Yunanistan'a herhangi bir söz yine söylenmedi.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran hukuk tanımaz Yunanistan'a tek bir laf etmeden yine Türkiye'ye diyalog çağrısı yaptı. Birlikten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleri AB'nin tamamında endişe yaratıyor" denildi.

'Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var'

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlardan rahatsız olunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tansiyonu artıracak tek taraflı adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" ifadesi kullanıldı.

'Ankara'nın Doğu Akdeniz'de barışçıl bir yol bulması gerek'

"Türkiye'nin bölgedeki eylemleri AB içinde endişe yaratıyor" denilen açıklamada, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de barışçıl bir yol bulması gerektiği belirtildi.