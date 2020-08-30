Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'dan topa tuttu! 'Malazgirt ne kadar bizimse, Sakarya da bizimdir'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos törenleriyle ilgili eleştirilere sert çıktı: "Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşlik etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz." dedi. İşte "30 Ağustos bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğini an açık ispatıdır" Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...
"Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz."
"Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir."
"Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır."