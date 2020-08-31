Fenerbahçe, Samuel Kalu'da sona yaklaştı

Fenerbahçe, Samuel Kalu'yla anlaşma sağladı. Kiralama için Bordeaux'la olan görüşmelerini sürdürüyor.

Abone ol

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Samuel Kalu ile ve Menajeri ile her konuda anlaşma sağladı. Erol Bulut'un özellikle istediği transfer için hemen düğmeye basıldı. Görüşmeler artık kulüpler arasında bu transferin sonuçlanması an meselesi diyebiliriz.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Samuel Kalu ile tamamen anlaştı ve Bordeaux'dan alacağı maaşı ödemeyi kabul etti.

Sarı-lacivertliler transfere son noktayı koymak için Bordeaux ile de anlaşma yolunu arıyor ve kısa süre içerisinde bu transfer netlik kazanabilir.