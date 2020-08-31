BIST 1.090
DOLAR 7,35
EURO 8,77
ALTIN 464,87
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Samuel Kalu'da sona yaklaştı

Fenerbahçe, Samuel Kalu'yla anlaşma sağladı. Kiralama için Bordeaux'la olan görüşmelerini sürdürüyor.

Abone ol

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Samuel Kalu ile ve Menajeri ile her konuda anlaşma sağladı. Erol Bulut'un özellikle istediği transfer için hemen düğmeye basıldı. Görüşmeler artık kulüpler arasında bu transferin sonuçlanması an meselesi diyebiliriz.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Samuel Kalu ile tamamen anlaştı ve Bordeaux'dan alacağı maaşı ödemeyi kabul etti.

Sarı-lacivertliler transfere son noktayı koymak için Bordeaux ile de anlaşma yolunu arıyor ve kısa süre içerisinde bu transfer netlik kazanabilir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika AB'den yeni bir Türkiye açıklaması! D. Akdeniz gerilimine ilişkin aynı sözler
Zihinsel engelli kıza cinsel saldırı sanığından skandal savunma: Engelli olduğunu bilmiyordum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dereli'ye müjdelerle geliyor
MHP'den 'Anırkabir' yazan Akit TV'ye çok sert tepki! 'Kimi itini, kimi bitini, kimi piçini...'
Ankara Valiliği esnek mesai esaslarını belirledi! Bu kişiler idari izinli sayılacak
Ahmet Hakan Abdullah Gül’ün paylaşımını tiye aldı! 'Delice gülerek okudum'
ÖNCEKİ HABERLER
Akit TV'de tepki çeken 'Anırkabir' yazısı! RTÜK inceleme başlattı
Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti! Japonya'da yeni başbakan için ilk başvuru
Edin Dzeko'dan Samsunspor'a 'başarılar' paylaşımı
Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Koronavirüs belediye sıçradı 1 vaka 15 karantina
Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Yorumlar