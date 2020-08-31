Akit TV'de tepki çeken 'Anırkabir' yazısı! RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos'ta Akit TV'de tepki çeken Anıtkabir için 'Anırkabir' KJ/kuşak metniyle ilgili inceleme başlatıldı.Abone ol
RTÜK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında devlet erkanının Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyareti yayınlayan ve yayın sırasında KJ'de Anıtkabir için 'Anırkabir' yazımına yer veren Akit TV ile ilgili açıklama yaptı.
İnceleme başlatıldı
Açıklamada şöyle denildi: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkânının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır.— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) August 31, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/0p9C9QCBTD
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