Akit TV'de tepki çeken 'Anırkabir' yazısı! RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos'ta Akit TV'de tepki çeken Anıtkabir için 'Anırkabir' KJ/kuşak metniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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RTÜK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında devlet erkanının Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyareti yayınlayan ve yayın sırasında KJ'de Anıtkabir için 'Anırkabir' yazımına yer veren Akit TV ile ilgili açıklama yaptı.

İnceleme başlatıldı

Açıklamada şöyle denildi: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır.