BIST 1.090
DOLAR 7,35
EURO 8,77
ALTIN 464,81
HABER /  MEDYA

Akit TV'de tepki çeken 'Anırkabir' yazısı! RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos'ta Akit TV'de tepki çeken Anıtkabir için 'Anırkabir' KJ/kuşak metniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Abone ol

RTÜK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında devlet erkanının Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyareti yayınlayan ve yayın sırasında KJ'de Anıtkabir için 'Anırkabir' yazımına yer veren Akit TV ile ilgili açıklama yaptı.

İnceleme başlatıldı

Açıklamada şöyle denildi: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Altın parlamaya devam ediyor! Yükselecek mi? İşte en kapsamlı analiz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika AB'den yeni bir Türkiye açıklaması! D. Akdeniz gerilimine ilişkin aynı sözler
Zihinsel engelli kıza cinsel saldırı sanığından skandal savunma: Engelli olduğunu bilmiyordum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dereli'ye müjdelerle geliyor
MHP'den 'Anırkabir' yazan Akit TV'ye çok sert tepki! 'Kimi itini, kimi bitini, kimi piçini...'
Ankara Valiliği esnek mesai esaslarını belirledi! Bu kişiler idari izinli sayılacak
Ahmet Hakan Abdullah Gül’ün paylaşımını tiye aldı! 'Delice gülerek okudum'
ÖNCEKİ HABERLER
Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti! Japonya'da yeni başbakan için ilk başvuru
Edin Dzeko'dan Samsunspor'a 'başarılar' paylaşımı
Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Koronavirüs belediye sıçradı 1 vaka 15 karantina
Skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip paylaştı
Muğla'da 65 yaş vatandaşlara kısıtlama
Yorumlar