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Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca '2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla bu gece Giresun Merkez Limanı'nda açılacağı belirtildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak.

Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek. 

Denize balık yavruları bırakacak
Bu gece Giresun Merkez Limanı'nda düzenlenecek, 2020- 2021 avcılık sezonu açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakılacak.

Cumhuriyet tarihi rekoru
Öte yandan geçen sezon açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 'Su Ürünleri Kanunu' değişikliğinin hayata geçmesiyle yasa dışı avcılıkla daha etkin mücadele edildi. Düzenlemeyle balıkların ve kurallara uygun avcılık yapan balıkçıların hakları korunmuş oldu. Düzenlemenin de etkisiyle geçen yıl toplam 837 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilerek, cumhuriyet tarihinin üretim rekoru kırıldı.


 

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