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Yunanistan, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor

YUNANİSTAN, Fransa'dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağı almaya hazırlanıyor. Tarafların görüşmelerde bir hayli ilerleme kaydettiği belirtiliyor.

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Yunan basınının güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 18 uçağın 8'i Yunanistan'a hibe edilecek. Hibe edilecek uçakların ise Libya'daki el Vatiyye Hava Üssü'nde görev yapmış olan uçaklar olduğu belirtiliyor.

Mısır ile anlaşma yapılacak

Diğer 10 uçak için ise Yunanistan'ın üretici firmaya sipariş vereceği bildiriliyor. Ancak ilgili firmanın, Mısır'ın halihazırda bulunan 20 siparişi ile birlikte toplam 30 adet Rafale tipi savaş uçağını kısa zamanda üretmesinin zor olması nedeniyle siparişin bir kısmının ertelenmesi için Mısır ile görüşme yapılması söz konusu.

Mısır'ın 20 adetlik siparişinin yarısının Yunanistan'a verilmesi, böylelikle her iki ülkeye de teslimatın bir an evvel yapılması, Mısır'ın kalan siparişinin ise daha sonra teslim edilmesi gündemde.

Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yok. Ancak resmi açıklamanın 2020 içerisinde yapılması bekleniyor.

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