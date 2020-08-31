BIST 1.086
DOLAR 7,35
EURO 8,77
ALTIN 464,26
HABER /  POLİTİKA

Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Atay' açıklaması: Fiziki saldırı tasvip edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldırı yapılmasına ilişkin "Kınıyorum, bir milletvekiline fiziki saldırı tasvip edilemez." sözleriyle tepki gösterdi.

Abone ol

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun İstanbul'da bir grup tarafından darbdilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fiziki saldırı tasvip edilemez"

Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını belirten Meclis Başkanı Şentop, şu ifadeleri kullandı:

Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Altın parlamaya devam ediyor! Yükselecek mi? İşte en kapsamlı analiz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu
Son dakika AB'den yeni bir Türkiye açıklaması! D. Akdeniz gerilimine ilişkin aynı sözler
Zihinsel engelli kıza cinsel saldırı sanığından skandal savunma: Engelli olduğunu bilmiyordum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dereli'ye müjdelerle geliyor
MHP'den 'Anırkabir' yazan Akit TV'ye çok sert tepki! 'Kimi itini, kimi bitini, kimi piçini...'
Ankara Valiliği esnek mesai esaslarını belirledi! Bu kişiler idari izinli sayılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da skandal anlaşma! YPG/PKK ile masaya oturdular
Amasya'da orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor
Adıyaman’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı 3 gün yasak
Yunanistan, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor
Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
TRT EBA TV Yayınları özel içerikleriyle 31 Ağustos’ta başlıyor
Yorumlar