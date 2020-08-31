Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Atay' açıklaması: Fiziki saldırı tasvip edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldırı yapılmasına ilişkin "Kınıyorum, bir milletvekiline fiziki saldırı tasvip edilemez." sözleriyle tepki gösterdi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun İstanbul'da bir grup tarafından darbdilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fiziki saldırı tasvip edilemez"

Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını belirten Meclis Başkanı Şentop, şu ifadeleri kullandı:

Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır.