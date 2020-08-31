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Rusya'da skandal anlaşma! YPG/PKK ile masaya oturdular

Terör örgütü PKK/PYD/YPG elebaşlarından İlham Ahmed ve beraberindeki teröristler Rusya'ya gitti. Terörist heyet, Rusya'da Halkın İradesi Partisi ile mutabakat imzalayıp, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin elebaşlarından İlham Ahmed beraberindeki heyetle Rusya'ya gitti.

Terörist elebaşı Ahmed ile Halkın İradesi Partisi Başkanı Kadri Cemil, başkent Moskova'da siyasi bir mutabakat imzaladı.

Suriye krizini çözeceklermiş 

Kadri Cemil, terör örgütü ile imzaladıkları anlaşmanın Suriye'de çözüm için önemli maddeleri barındırdığını söyledi. Teröristbaşı İlham Ahmed ise, imzalanan müzakerenin Suriye'de çözüm için yeni bir adım olduğunu vurgulayarak, "Suriye'deki tüm tarafların askeri çözüm yerine siyasi çözüme ağırlık vermesini umut ediyoruz. Artık anlaşmazlık ve savaşa son verilmeli, göçmenlerin evlerine dönmeleri ile tutukluların serbest kalmalarının önü açılmalıdır" diye konuştu.

Lavrov ile görüştüler 

PYD'nin sözde heyeti müzakere anlaşması imzaladıktan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye krizinin çözümü, Cenevre'de süren Anayasa Komite görüşmeleri ve insani yardımların ele alındığı öğrenildi.

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