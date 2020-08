Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Galatasaray’ın UEFA Avrupa Lig'i 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti.

Tek maç üzerinden seyircisiz

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele seyircisiz ve tek maç üzerinden 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.

''Sizi bekliyoruz''

Eşleşmenin ardından Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; ''Sizi bekliyoruz.''

Sizi gözləyirik, @GalatasaraySK! ✌🏽



We are waiting for you, @Galatasaray! ✌🏽