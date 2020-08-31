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Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti.

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Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Galatasaray’ın UEFA Avrupa Lig'i 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti.

Tek maç üzerinden seyircisiz
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele seyircisiz ve tek maç üzerinden 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.

Azerbaycan / Bakü'ye vize yok. Şehir önlem amacıyla karantinada.

''Sizi bekliyoruz''
Eşleşmenin ardından Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; ''Sizi bekliyoruz.''

''Azerbaycan'da görüşürüz. Güzel oynayan galip gelsin''
Azerbaycan ekibinin paylaşımına yanıt veren Galatasaray'ın Twitter hesabı ise şu ifadeleri kullandı; ''Azerbaycan'da görüşürüz. Güzel oynayan galip gelsin.''

''Galatasaray ve Türkiye bayrakları vardır''
TRT Azerbaycan Muhabiri Fatih Avanos, "Neftçi maçlarında tribünlerde Galatasaray ve Türkiye bayrakları vardır normal zamanda. Her zaman görebilirsiniz bunu. Şimdi Galatasaray'ı burda ağırlamaktan büyük heyecan duyacaklarına eminiz." şeklinde konuştu.

18 Mart 1937'de kurulan Neftçi Bakü'nün maçlarını oynadığı Bakcell Arena Stadı, 11 bin kapasiteye sahip. Bu maç, seyircisiz oynanacak. Bakü ekibi, Flagman, Petrolcüler ve Halkın takımı olarak anılırken, takımın renkleri ise siyah-beyaz.

8 şampiyonluğu var
Bakü şehrini temsil eden bir futbol takımı olan Neftçi Bakü, Azerbaycan'da birçok kez şampiyonluk yaşayan takımlardan biri durumunda. Şu ana kadar Azerbaycan Ligi'nde 8, Azerbaycan Devlet Kupası'nı da 7 kez kazanma başarısı gösterdiler.

''Galatasaray ile eşlemek burada sevinçle karşılandı''
Eşleşmeyi değerlendiren Neftçi Bakü Medya Sorumlusu Rüstem Allahverdiyev, ''Galatasaray ile eşlemek burada sevinçle karşılandı. Özellikle Galatasaray'ın Bakü'de çok büyük Azerkeş ordusu var.'' ifadelerini kullandı.

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