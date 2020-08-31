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Emine Erdoğan, Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda "Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Ökten'in hayatının, herkes için rehber bir kitap niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnancından dolayı türlü zorlukla karşılaştığında çelik gibi sağlam bir irade ortaya koydu. Söz konusu hastaları olduğunda ise şifa dağıtan müşfik bir merhamet abidesiydi. Mümine bir kadın olarak, ömrünü insanlığa hizmete adadı. Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız. Ökten Ailesi'nin ve hepimizin başı sağ olsun.

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