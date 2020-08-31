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Adıyaman'da feci olay! 7 yaşındaki çocuk oyun oynarken balkondan düştü

ADIYAMAN'da 7 yaşındaki çocuk 2. kattaki evinin balkonundan oyun oynarken aşağıya düştü.Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Adıyaman’da Bahçelievler Mahallesinde 3 katlı evin 2.katında ikamet eden 7 yaşlarındaki Yusuf O., balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Yüksekten düşerek yaralanan Yusuf O., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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