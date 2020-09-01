17 yıl boyunca kafasında bu hayvanla yaşadı! Doktora gitti aldığı yanıt şoka uğrattı

Soluncan başarıyla alındı

Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Wuchang Üniversite Hastanesinde yapılan ameliyatla gencin beynindeki solucan başarıyla alındı. Doktorlar, hastanın enfeksiyonunun kurbağa veya yılan gibi çiğ veya yarı pişmiş egzotik et tüketmesinin bir sonucu olduğunu öne sürdü. .