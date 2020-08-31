Bebeğini koklayamadan öldü! Afyonkarahisar'da koronavirüs acıyı yaşattı

AFYONKARAHİSAR'da bebeğine hamileyken koronavirüse yakalanan anne, 8 aylık bebeğinin de virüse yakalanmaması için ameliyata alındı. Bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen anne, ameliyat sonrası yoğun bakımda koronavirüs tedavisine başladı. Bebeğine isim dahi koyamayan Merve K, dün gece koronavirüse yenik düştü.

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Olay, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ağustos ayı başlarında hastaneye başvuran 26 yaşındaki 8 aylık hamile kadın Merve K.’de koronavirüs tespit edildi. Genç kadının tedavisinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bebeğine virüs geçmemesi için çocuk cerrahi yöntemle alındı.

Merve K. ise ameliyatın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında virüs tedavisine alındı. Ancak genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.

Genç kadının doyamadan öldüğü ve isminin dahi konulmadığı bebeğinin ise erken doğduğu için kuvözdeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, talihsiz kadın bugün sabah saatlerinde toprağa verildi.