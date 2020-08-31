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Memleket Hareketi'ni başlacak olan İnce: Bunun hesabını sormak için yollara düşüyoruz

4 Eylül'de Sivas'tan 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'nin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 9.9 küçülmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Bunun hesabını sormak için yollara düşüyoruz" ifadelerini kullandı.

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2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’den aday gösterilen ancak sonrasında partisiyle arasında soğuk rüzgarlar esen İnce’nin kurduğu Memleket Hareketi 4 Eylül cuma günü Sivas’tan yola çıkıyor.

Türkiye ikinci çeyrekte yıllık yüzde 9.9 küçüldü

CHP'li İnce, Türkiye’nin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 9.9 küçüldüğünü gösteren verilerin açıklanması sonrası isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.

"Kasım Ekim'den daha iyi olacak, Türkiye uçacaktı"

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Ekim Eylül'den, Kasım Ekim'den daha iyi olacak, Türkiye uçacaktı. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte %9,9 küçüldü. Bir zamanlar 12 bin dolar olan kişi başı gelir şimdi 9 bin dolara geriledi. Her aile 90 bin lira fakirleşti. Bunun hesabını sormak için yollara düşüyoruz.

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