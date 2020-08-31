Merkez Bankası, Libya Merkez Bankası ile Mutabakat Zaptı imzaladı

Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında bugün bir Mutabakat Zaptı imzalandı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve finansal işbirliği güçlendirilecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu.

'Finansal işbirliği' planlanıyor

Merkez Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.