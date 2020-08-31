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Karabük'te kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia edip saldırdı! 'Alacan mı kocamı bir daha'

KARABÜK'te bir kadın, kocasıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadına arkadaşıyla saldırdı. Kadını saçından tutup sürüklemeye çalışan iddiaların sahibi kadının, '3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu' dediği objektife yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası ile ilişkisi olduğu kadını karşısında gören kadın, yanındaki bir başka kadınla birlikte bir anda saldırmaya başladı.

Kadını yere yatırıp tokat ve tekmeler ile saçlarını çeken kadınları çevredeki erkekler ayırdı. O anların cep telefonuna yansıdığı olayda, kadının “3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu” diye bağırması ise dikkat çekti.

3 Nisan Karakolunun yanında gerçekleşen olay sonrası ise polis ekipleri kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola getirdi.

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