BIST 1.077
DOLAR 7,36
EURO 8,79
ALTIN 466,21
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da kadınların bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN’da, husumetli kadınlar geceyi birbirine kattı. Bıçakların konuştuğu kavgada B.Ü. ve T.O. adlı kadınlar yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3'ü kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Olay, 29 Ağustos gecesi, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen kadınlar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada B.Ü. ve T.O. adlı kadınlar çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı kadınlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. 

Soruşturma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri ise 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Doktora gitti aldığı haberle sarsıldı 17 yıl boyunca kafasında bu hayvanla yaşamış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek, videoyu görünce çılgına döndü! Bu şerefsizi bilen adresini yazsın
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
İzmir'de konvoy sözde yasak! Minik Neriman'ı havaya ateş ederek bu hale getirdiler!
Gemi komutanlarına 'vur emri' yetkisi verildi! Eski İstihbarat Daire Başkanı'ndan olay ifadeler
Düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni koronavirüs tedbirleri! Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkışı yasaklandı
Merkez Bankası, Libya Merkez Bankası ile Mutabakat Zaptı imzaladı
Karabük'te kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia edip saldırdı! 'Alacan mı kocamı bir daha'
Çorum'da hemşirenin doktoru darbettiği iddiası!
Fahrettin Altun'dan Papa Francis açıklaması
Amasya'da orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor
Yorumlar 1 yorum