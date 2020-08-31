Samsun'da kadınların bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

SAMSUN’da, husumetli kadınlar geceyi birbirine kattı. Bıçakların konuştuğu kavgada B.Ü. ve T.O. adlı kadınlar yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3'ü kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.Abone ol
Olay, 29 Ağustos gecesi, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen kadınlar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada B.Ü. ve T.O. adlı kadınlar çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralı kadınlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
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