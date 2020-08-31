Melih Gökçek, videoyu görünce çılgına döndü! Bu şerefsizi bilen adresini yazsın

ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, camide çektiği TikTok videosunda uygunsuz sözler sarfeden kadını paylaşarak "Bu şerefsizi bilen adresini yazsın. Savcılığa verelim" diye yazdı.Abone ol
Söz konusu kadın, daha sonra yeni bir video çekerek kendini yine tartışma yaratacak sözlerle savunmaya çalıştı.
"Sözde Müslümanlar siz kimsiniz ya?"
"Bana bakın sözde Müslümanlar siz kimsiniz ya?" diyen kadın, "Ben sadece bir hata yaptım, tamam yapmamalıydım ama kötü bir amaçla yapmadım. Orada espri yerini bulur diye düşündüm. Siz Müslümansınız, beni eleştirenlersiniz cami için yer bağışladınız mı? Ben camiye 500 metrekare yer bağışladım, siz ne yaptınız. Anca boş boş konuşun." ifadelerini kullandı.
BU ŞEREFSİZİ BİLEN ADRESİNİ YAZSIN.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 30, 2020
SAVCILIĞA VERELİM... https://t.co/6hs2yNwigU
"Cürete bak, bir de posta koyuyor"
Gökçek, kadının açıklama videosunu paylaşıp bu defa "Camide şarkı söyleyen kadın. Cürete bak, bir de posta koyuyor, bu haysiyetsize hesap sorulmayacak mı?" diye yazdı.
CAMİDE ŞARKI SÖYLEYEN KADIN...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 31, 2020
CÜRETE BAK...
Bİ DE POSTA KOYUYOR...
BU HAYSİYETSİZE HESAP SORULMAYACAK MI? pic.twitter.com/Ix3k05I2yq