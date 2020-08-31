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Elazığ'da jandarma alıcı kılığına girdi! Yüzlerce ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Roma dönemine ait bin 188 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bazı kişilerin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, alıcı kılığına girdi ve şüphelilerden biriyle irtibata geçti.

Buluşma noktasına şüpheli A.Ö ve C.B. ellerindeki sikke ve eserleri jandarma personeline satmak isterken operasyonla suç üstü yapıldı. Yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 161 sikke ve 27 adet bronz obje ele geçirildi.

Ele geçen tarihi eserler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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