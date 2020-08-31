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Manisa'da küçük Sercan'ın tedavisine başlandı babadan Cumhurbaşkanına teşekkür

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'da yaşayan Gezenler ailesinin oğlu 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in kafatası, 'hidransefali' hastalığı nedeniyle sıvıyla doldu. Ailenin yardım sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duydu. İzmir'de tedavisine başlanan Sercan'ın babası Ferdi Gezenler, 'Cumhurbaşkanımız Hızır gibi yetişti. Kendisinin bir sözü yetti. İnşallah oğlum iyileşecek' dedi.

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Yunusemre ilçesinde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğulları hidransefali hastası Sercan Gezenler'in doğumundan bu yana sürekli kafatası büyüyor ve beyni gelişemediği için kafatasının içi suyla doluyor. Hamileliğin 35'inci haftasında, rahatsızlığı tespit edilen Sercan'ı kucağına almayı tercih eden ailenin çağrısı sonrasında Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, doktorlar, hastaneler ve hayırsever vatandaşlar adeta seferber oldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da baba Gezenler'i telefonla arayarak, Sercan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi için önce Manisa ve İzmir'de gerekli kontrollerin yapılacağını, bir sonuç alınamazsa Ankara Şehir Hastanesinde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. Bu gelişmeler üzerine Sercan'ın tedavisine, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Gün içinde ameliyata alınacak Sercan'ın kafatası içindeki sıvının operasyonla çekilmesi planlanıyor.

"Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu"

Sercan'ın rahatsızlığının anne karnında, 8.5 aylıkken fark edildiğini ifade eden baba Ferdi Gezenler, "Doktorlar doğumu durdurmak istediler ama biz kabul etmedik. Sercan dünyaya geldi. Doktorlar 'Kafatasının içi tamamen boş, beyin dokuları oluşmamış, kafatasının içi tamamen suyla dolu' dediler. Birçok doktora götürdük. Özel bir hastane, Sercan'ın tedavisi için yüklü miktarda para istedi. Biz de bir yardım kampanyası başlattık. Sağlık Bakanlığı bizi, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi. Orada 'şant' takılmasının riskli olduğunu söylediler. En sonunda sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu." dedi.

"Bizzat kendisi beni aradı. Çocuğum hakkında kendisine bilgi verdim. Bana önce, İzmir ve Manisa bölgelerinde tedavi deneneceğini, başarılı olunmazsa Ankara'ya gideceğimizi söyledi. Bugün de oğluma 'şant' takılacak, yani sıvı çekilecek. Doktorlar olumlu bakıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim." diyen baba Gezenler;

"İyi ki böyle bir devletimiz var. Allah kendisinden razı olsun. Onun bizi araması yetti de arttı bize"

Ferdi Gezenler sözlerini, "Biz, o heyecanı yaşadık. Bize Hızır gibi yetişti. Çocuğum ameliyata girecek. En azından beynindeki su azalacak, yemesi düzelecek. Belki yürüyebilecek. Ben, bu umutlarla buradayım" diyerek noktaladı.

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