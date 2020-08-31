Kırıkkale'de tarlasında binlerce yıllık tarihi küp buldu üzerindeki harfler dikkat çekti
KIRIKKALE'de köylü, tarlasında şans eseri bulduğu tarihi küpün Romalılar döneminden kalma olduğunu söylüyor.
Delice ilçesindeki bağ evine elektrik hattı döşemek için iş makinesiyle kazı yaptıran Abdulkadir ve İsmail Dağ kardeşler, tesadüfen binlerce yıl öncesine ait ‘erzak küpü’ buldu. Topraktan çıkarılan küpün etrafındaki harfler dikkat çekti.
Küpün etrafındaki şekillerin yanındaki "Y, T, U, E, R, O, H, G" yazılı harflerin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Dağ kardeşler, buldukları küpü ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi.
"Sanırım Hititler veya Romalılar döneminde kaldı"
İHA muhabirine konuşan Abdulkadir Dağ, "Elektrik tesisatı için borunun toprak altında olması lazımmış onun için kazı yaparken tesadüfen büyük taşlar çıktı. Taşları alırken küpün ağzını gördük. O şekilde denk geldik küpe. Sanırım Hititler veya Romalılar döneminde kaldı. Üzerinde böyle bazı harfler var" dedi.
"Gerekli mercilere bildirdik"
Elektrik kazı çalışması yaparken tesadüfen bulduklarını ifade eden İsmail Dağ, “Kazı sırasında bir kaç taş gördük. Bir kapağa denk geldiğimizi hissettik. Baktık kapağında kenarı kırıldı. Küp olduğunu anladık. Sonra gerekli mercilere bildirdik. Jandarmaya olsun belediye başkanımıza olsun" şeklinde konuştu.