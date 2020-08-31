Kırıkkale'de tarlasında binlerce yıllık tarihi küp buldu üzerindeki harfler dikkat çekti

"Sanırım Hititler veya Romalılar döneminde kaldı"

İHA muhabirine konuşan Abdulkadir Dağ, "Elektrik tesisatı için borunun toprak altında olması lazımmış onun için kazı yaparken tesadüfen büyük taşlar çıktı. Taşları alırken küpün ağzını gördük. O şekilde denk geldik küpe. Sanırım Hititler veya Romalılar döneminde kaldı. Üzerinde böyle bazı harfler var" dedi.