Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği uygulamasının başladığı tarihten itibaren yararlanan kişi sayısını belirterek, 2 ay uzatıldığını aktardı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir açıklama yaparak, koronavirüs salgını sürecinden etkilenen iş yerlerinden 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve bu uygulamadan yararlanma süresinin 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı.

“Temmuz ayında 1 milyon 595 bin kişi ödenekten yararlandı''

İlk başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını belirten Selçuk, şu bilgiyi verdi: "Kısa çalışma uygulamasının ilk başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Temmuz ayında 1 milyon 595 bin 467 kişi ödenekten yararlanmaya devam etti. 1 milyon 981 bin 338 çalışan için işverenler normalleşme süreciyle birlikte kısa çalışma talebinde bulunmadı."

"Normal çalışma saatlerine dönen iş yerlerine normalleşme desteği veriyoruz''

Normal çalışma saatlerine geçen iş yerleri için "Normalleşme Desteği" adı altında desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Normal çalışma saatine geçen iş yerlerimiz de bu desteğimizden yararlanabilecek. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

“Ödemelerin uygunluk tespiti sonucu beklenmeden yapılması için çalışıyoruz''

Bakan Selçuk, salgın nedeniyle yapılan kısa çalışma başvurularında ödemelerin, uygunluk tespiti sonucu beklenmeden yapılması yönünde yasal düzenleme yapıldığını anımsattı.