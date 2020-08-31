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Yozgat'ta iki kardeşin feci ölümü! Temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda zehirlendiler

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde Osman Ertuğrul (35) ile ağabeyi Ayhan Ertuğrul (48) temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

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Yozgat'ta büyükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan 2 kardeşten Osman Ertuğrul, ahırdaki biyogaz üretim kuyusuna temizlemek için girdi. Uzun süre kardeşinden haber alamayan ağabey Ayhan Ertuğrul da 4 metre derinliğindeki kuyuya indi. Ancak 2 kardeş kuyudan çıkamadı.

Bunun üzerine yakınları, 112 Acil ile jandarmaya haber verdi. Vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İnceleme başlatıldı

Araplı Belde Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'un kardeşleri olan Ayhan-Osman Ertuğrul'un yapılan ilk incelemede hidrojen sülfür gazından zehirlendiği belirlendi. İki kareşin censız bedenleri, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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