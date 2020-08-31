BIST 1.078
DOLAR 7,36
EURO 8,79
ALTIN 465,91
HABER /  GÜNCEL

Irak Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

IRAK kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah, askeri mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya inlerinde darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak; gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlık, ele geçirilen malzemeleri, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 1 adet el yapımı patlayıcı, 7 adet roket mühimmatı, 7 adet sevk fişeği, 1844 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 108 adet fünye, 9 adet AK-47 şarjörü ve 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlığın paylaşımı:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Giresun'da! '50 bin liraya kadar olan zararları hibeyle karşılanacak'
Melih Gökçek, videoyu görünce çılgına döndü! Bu şerefsizi bilen adresini yazsın
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
İzmir'de konvoy sözde yasak! Minik Neriman'ı havaya ateş ederek bu hale getirdiler!
Gemi komutanlarına 'vur emri' yetkisi verildi! Eski İstihbarat Daire Başkanı'ndan olay ifadeler
Düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Nurettin Canikli’den ikinci çeyrek büyüme rakamlarını eleştirenlere tepki
Beşiktaş'ın forvet adayı Ze Luis kulübüyle yollarını ayırıyor
Yozgat'ta iki kardeşin feci ölümü! Temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda zehirlendiler
Elazığ'da jandarma alıcı kılığına girdi! Yüzlerce ele geçirildi
İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah sözler
Sivas'ta korkunç olay! Beline koyduğu tabanca sonu oldu
Yorumlar