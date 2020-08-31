Irak Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ele geçirildi

IRAK kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah, askeri mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya inlerinde darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak; gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlık, ele geçirilen malzemeleri, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 1 adet el yapımı patlayıcı, 7 adet roket mühimmatı, 7 adet sevk fişeği, 1844 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 108 adet fünye, 9 adet AK-47 şarjörü ve 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlığın paylaşımı: